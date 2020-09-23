Эксперты прогнозируют рост цен на новостройки в Ленобласти

Стоимость жилья в России вырастет примерно на 15%.

Эксперты заявили, что рост цен ожидается не только по всей России, но и в Ленинградской области в частности. Стоимость жилья в новостройке может вырасти примерно на 5%, о чем пишет «Мойка78».

Причина изменения цен в том, что многие застройщики завершают строительство старых жилых комплексов и приступают к реализации проектов, которые будут финансироваться через эскроу счета. Также на ценообразование влияет ввод льготной ипотеки в 6,5%.

«Плюс ко всему Ленобласть сильно связана урбанистически с городом. С учетом того, что мы уже пробежали 5%, легко сможем пробежать еще 5%»,

— отмечает эксперт.

Стоит отметить, что цены на недвижимость растет последние два года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы до 20 сентября выбирают лучших на рынке недвижимости.