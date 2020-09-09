Петербуржцы до 20 сентября выбирают лучших на рынке недвижимости

20 сентября будет остановлено интернет голосование в номинациях конкурса «Доверие потребителя». Оно идет c 11 мая на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости bsn.ru по единым спискам и правилам: 1 ip-адрес — 1 голос — 1компания.

В лонг листах девяти номинаций 182 участника – это ипотечные банки, застройщики, агентства недвижимости и строящиеся и построенные в последние два года жилые комплексы. Всего за это время за участников конкурса на обоих сайтах в сумме отдано свыше 12 000 голосов.

По итогам интернет голосования определяются финалисты конкурса – по пять компаний и по три жилых комплекса в каждой номинации, и выбором лучших займутся профессионалы. На втором этапе, в октябре 2020 года, члены Экспертного совета «Доверия потребителя» по согласованию с номинантами посетят жилые комплексы компаний-финалистов. В отделах продаж финалистов-банков, застройщиков и агентств недвижимости будет проведено исследование «Тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и администраторов залов.

Третий этап конкурса, экспертное голосование, пройдет на открытом заседании Экспертного совета 13 ноября в СПбГАСУ. Компании-финалисты выступят с презентациями компаний и проектов и ответят на вопросы.

Экспертами конкурса «Доверие потребителя» будут оцениваться конкурсная документация, соблюдение финалистами законодательства, их договорная база, рекламная деятельность, объем и качество предоставляемых услуг, результаты проведенных исследований.

Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, и выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех номинациях. Победитель конкурса в каждой номинации определяется с учетом результатов голосования потребителей и экспертов.

Конкурс «Доверие потребителя» завершится 4 декабря 2020 года торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в Санкт-Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.

Проголосовать за участников XIII конкурса «Доверие потребителя» можно до 20 сентября на сайтах организаторов, пройдя по ссылкам:

https://doveriekonkurs.ru/golosovanie/ https://www.bsn.ru/konkurs_doverie_potrebiteley_2020

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса.