Кусок фасада рухнул в паре метров от девушки с коляской на Каменноостровском

Кусок фасада рухнул в паре метров от девушки с коляской на Каменноостровском
Штукатурка обрушилась с дома на Каменноостровском проспекте. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Петроградской стороне на асфальт рухнула часть фасада здания. Рядом оказалась девушка с коляской.

Инцидент произошел в среду, 22 сентября. Произошло обрушение элемента балкона № 55 по Каменноостровскому проспекту. Все произошло буквально в двух метрах от девушки с коляской. От шока горожанке стало плохо.

Как стало сообщил 78.ru, на месте в настоящий момент работают коммунальщики. Обошлось без пострадавших.

Причины произошедшего устанавливаются — специалисты проверяют балконы дома на аварийность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга штукатурка упала на голову женщине. На скорой помощи её отвезли в Мариинскую больницу. Её состояние оценили как удовлетворительное.

новости СПб обрушение штукатурки


 

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