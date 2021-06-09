В центре Петербурга штукатурка упала на голову женщине

"В Питере давно в центре надо в каске ходить", - пишет один из пользователей. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

"В Питере давно в центре надо в каске ходить", - пишет один из пользователей. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Обрушение штукатурки опять произошло в центре Петербурга. Женщина пострадала на Пушкинской улице, 20.

Самообрушение произошло накануне. На голову 32-летней женщине упала штукатурка. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На скорой помощи её отвезли в Мариинскую больницу. Её состояние оценили как удовлетворительное.

Запись с видео обрушения штукатурки посмотрели 97 тысяч человек. Петербуржцы оставили более ста комментариев.

«В Питере давно в центре надо в каске ходить», — пишет один из пользователей.

На месте происшествия работает аварийная служба Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Опасную зону огородили от пешеходов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с дома на Невском снова обвалилась штукатурка. В пятницу на Невском проспекте произошел очередной случай обвала штукатурки. Это уже второй случай за апрель.