С дома на Невском снова обвалилась штукатурка

В пятницу на Невском проспекте произошел очередной случай обвала штукатурки. Это уже второй случай за месяц.

Инцидент случился сегодня, 23 апреля. Как сообщил 78.ru со ссылкой на исполняющего обязанности главного инженера ООО «ЖКС 1 Центрального района», обрушение случилось в ходе плановых работ на доме №102.

На участке проводились работы по консервации фасада. Рабочие частично снимали штукатурный слой.

Обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском обрушившийся кусок штукатурки упал на голову петербуржцу.