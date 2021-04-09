На Невском обрушившийся кусок штукатурки упал на голову петербуржцу

На Невском обрушившийся кусок штукатурки упал на голову петербуржцу
Обрушение произошло на Невском, 106. Фото: google.maps

Сегодня днем в центре Петербурга произошло обрушение штукатурки на одном из исторических зданий. Пострадал один прохожий.

Как сообщает 78.ru, это произошло у дома №106 на Невском проспекте. При обрушении крупный кусок штукатурки упал на голову молодому человеку, который шел по тротуару.

Пострадавший рассказал, что после случившегося почувствовал резкую боль на лице, отек и кровь. К счастью, что в этот момент он шел в капюшоне. Он считает, что ему повезло, поскольку все могло бы закончиться намного хуже. После инцидента он был в шоковом состоянии.

Рядом с ним шла девушка, с ней все в порядке. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метрополитене произошел инцидент с падением пассажира на пути. Человек выжил, его передали медикам.

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