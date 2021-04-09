На станции метро «Спасская» на пути упал мужчина

Мужчина упал на пути на "Спасской". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина упал на пути на "Спасской". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В петербургском метрополитене произошел инцидент с падением пассажира на пути. Человек выжил, его передали медикам.

Об этом петербуржцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло сегодня утром на станции «Спасская». Один из пассажиров оказался на путях. Спустился ли он сам или кто-то его толкнул — не уточняется. После падения мужчина лег в желоб безопасности и остался дожидаться помощи сотрудников подземки.

Пользователи пишут, что мужчину уже достали. Он жив, но получил травмы.

«Был там именно в тот момент, видел, когда он выходил. Пол-лица в крови. Ужас, страшно», — пишет очевидец.

Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что мужчина неправильно лег в желоб — нужно было ложиться наоборот, головой к поезду и лицом к земле, чтобы поезд не зацепил одежду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на зеленой ветке метро Петербурга произошел технический сбой.