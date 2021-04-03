На зеленой ветке метро Петербурга произошел технический сбой

Сегодня днем в метрополитене Петербурга произошел технический сбой. Поезда Невско-Василеостровской линии следовали с увеличенным интервалом.

Проблемы с движением поездов на «зеленой» ветки от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Беговая» начались примерно в час дня. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», задержка поездов была связана с техническими причинами.

Спустя 40 минут в пресс-службе подземки сообщили, что движение поездов по Невско-Василеостровской линии осуществляется в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станцию метро «Зенит» планируют открыть к Евро-2020. В пресс-службе КРТИ сообщили, что сейчас на станции завершены отделочные работы и заменены поручни траволаторов.