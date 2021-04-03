Станцию метро «Зенит» планируют открыть к Евро-2020

Станцию метро «Зенит»планируют открыть к Евро-2020 в Петербурге. Год назад её закрыли из-за ремонта. В пресс-службе сообщили, что сейчас на станции завершены отделочные работы и заменены поручни траволаторов.

В Комитете по транспортной инфраструктуре надеются, что все работы выполнят качественно и в срок. Ранее станцию «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года перед ЧМ по футболу.

В июне 2021 года Северную столицу также ждёт Евро-2020. Это шестнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу, проводимые каждые 4 года среди национальных сборных, который должен был состоятся в 2020 году, но из-за COVID-19 пройдёт в этом.

Станция «Зенит», расположенная около «Газпром Арены». Это самый удобный способ для болельщиков добраться туда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал о готовности «Зенита» к игре с «Химками».