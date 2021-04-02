Семак рассказал о готовности «Зенита» к игре с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». Семак сообщил, что у них было два выходных дня для игроков, которые провели несколько матчей за сборные, а те, кто играл мало начали работу вчера. Все должны быть готовы к матчу.

В Игре по всей вероятности будут участвовать Малком с Себастьяном Дриусси. Они работают в общей группе. Дриусси с некоторыми ограничениями. Кержаков восстанавливается и занимается индивидуально. 5 апреля состоится матч «Зенит» — «Химки» на «Газпром Арене».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аршавин поручил добавить в меню столовой «Зенита» блюдо из тараканов.