Аршавин поручил добавить в меню столовой «Зенита» блюдо из тараканов

Аршавин поручил добавить в меню столовой &#171;Зенита&#187; блюдо из тараканов
В кабинете Аршавина установили скрытые камеры. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Экс-футболист «Зенита», а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Газпром»-Академии Андрей Аршавин разыграл своих сотрудников по случаю первого апреля. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале петербургского клуба.

В кабинете Аршавина были установлены скрытые камеры, которые сняли как спортсмен предлагает сотрудникам поучаствовать в странных и невероятных проектах.

Так, Аршавин предложил замдиректора академии отправить молодых петербургских футболистов к владельцу американского клуба «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму. Экс-игрок «Зенита» даже организовал разговор с бывшим капитаном сборной Англии.

Кроме того, он дал поручение руководителю клубной столовой добавить в меню блюда из тараканов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне рассказали, как шутят над коллегами на 1 апреля. Большинство россиян (86%) заявили, что в их компаниях не принято разыгрывать друг друга на 1 апреля.

"Зенит" 1 апреля андрей аршавин


 

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