Россияне рассказали, как шутят над коллегами на 1 апреля

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос среди российских работников, чтобы выяснить остались ли еще розыгрыши на 1 апреля среди коллег.

Большинство россиян (86%) заявили, что в их компаниях не принято разыгрывать друг друга на 1 апреля. Несмотря на это, треть опрошенных призналась, что все таки над ними все-таки подшучивали в этот праздник. Оказалось, что коллеги чаще всего шутят над мужчинами, чем над женщинами. При этом с возрастом у работников усиливается желание разыграть кого-нибудь.

Самыми распространенными розыгрышами остаются шутки про белую спину. Многие любят поменять сахар на соль или убедить человека, что колесо его машины спустило.

Офисные работники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, выплату еще одной зарплаты или премии, меняют заставку на рабочем столе и дарят печенье с зубной пастой.

Кроме того, нашлись и те, кто «отрезал» бутафорский палец во время готовки. Кто-то приглашал актера, который сыграл бы роль нового начальника.

При этом в большинстве случаев респонденты сказали, что шутки скорее поднимали им настроение, чем обижали.

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