В Петербурге за полгода стало вдвое меньше безработных

До 31 июля петербуржцы могут встать на учет по безработице дистанционно, с помощью сервиса "Работа в России". Фото: pixabay

До 31 июля петербуржцы могут встать на учет по безработице дистанционно, с помощью сервиса "Работа в России". Фото: pixabay

По состоянию на конец марта 2021 года в Северной столицы официально безработными считаются менее 50 тысяч человек, это в два раза меньше, чем в сентябре прошлого года.

По данным пресс-службы петербургской администрации, на бирже труда к 31 марта зарегистрированы 49,8 тысяч жителей города на Неве, тогда как в сентябре 2020-го безработными числились 108 тысяч горожан. В Смольном отмечают, что тенденция на сокращение количества нетрудостроенных граждан остается устойчивой.

Отметим, что в рамках поддержки населения в условиях пандемического кризиса, в России до 31 июля продлили упрощенную регистрацию на биржах труда — через сервис «Работа в России». При этом в Петербурге сохраняют и работу офлайн-центров занятости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге самый высокий спрос на таксистов среди российских регионов.