Петербург первый: из 500 вакансий водителей такси 81% пришелся на Северную столицу

Петербург возглавил список российских регионов по спросу на водителей такси. Об этом сообщает пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад».

Также в пятёрку лидеров вошли Москва и Московская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

В Северо-Западном федеральном округе с начала года работодатели разместили почти 500 вакансий для водителей такси, из которых 81% пришёлся на Петербург.

Сегодня средняя зарплата в Северной столице выросла на 21% , то есть стала 75 тысяч рублей.

По некоторым данным, средняя заработная плата таксиста по стране составляет 70 тысяч рублей.

Эта сумма на 27% больше, чем в прошлом году.

В 60% случаев водителям предлагают гибкий или сменный график работы.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что в Петербурге в Выборгском и Калининском районах на Литовской улице автомобиль такси угодил под колеса машины, которая разбрасывает на дорогах песок.