В Петербурге машина пескоразбрасывателя перевернула автомобиль такси

В Петербурге в Выборгском и Калининском районах на Литовской улице автомобиль такси угодил под колеса машины, которая разбрасывает на дорогах песок. Об этом сообщают в группе «Вконтаке» ДТП и ЧП Петербурга».

На фотографиях, предоставленных очевидцами дорожно-транспортного происшествия видно, что возле аварии собрались сотрудники служб спасения.

Информация о пострадавих не предоставлена.

Отмечается, что «санитара» города вовсе не упрекают в происшествии. Напротив, комментаторы в группе «ВКонтакте» чаще склоняются к мнению, что водитель такси не соблюдал скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербурге в ночь на 16 марта произошла серьезная авария с участием пешехода. На Юнтловском шоссе мужчина переходил дорогу на красный свет, когда на него наехал автомобиль.