На Юнтловском случилась авария с участием пешехода, нарушающего ПДД

Мужчина переходил дорогу на красный свет, когда на него наехал автомобиль.

В Санкт-Петербурге в ночь на 16 марта произошла серьезная авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Юнтоловском проспекте. Там мужчина переходил дорогу на красный свет, когда на него наехала иномарка. После столкновения пешехода отбросило в сторону забора, через который он перелетел и упал на встречную полосу движения.

Свидетель отмечает, что пострадавший был жив, когда на место приехала скорая помощь. Мужчину госпитализировали, в каком состоянии он находится – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота. Участником аварии стал грузовик. Непонятно, есть ли пострадавшие.