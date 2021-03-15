На КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота

На КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участником аварии стал грузовик. Непонятно, есть ли пострадавшие.

На КАД сегодня вечером, 15 марта, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на участке между Дачным проспектом и Таллинским шоссе. Там у «Лады» внезапно открылся капот, после чего легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. После этого участниками аварии стали еще две машины.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полиция нашла водителя, который посадил за руль маленького ребенка. На него открыли административное производство. Водителя оштрафовали на 3000 рублей.

дтп кад новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры о поставках «Спутника V»
На КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота
Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на «Оскар»
На Омской пьяный петербуржец запер в квартире бригаду скорой помощи
В Парголово тушили строительную бытовку
В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника: его состояние стабильное
В Петербурге пенсионера обвиняют в разглашении гостайны
Петербуржца, арестованного за нападение, простили и отпустили домой