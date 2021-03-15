На КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участником аварии стал грузовик. Непонятно, есть ли пострадавшие.

На КАД сегодня вечером, 15 марта, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на участке между Дачным проспектом и Таллинским шоссе. Там у «Лады» внезапно открылся капот, после чего легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. После этого участниками аварии стали еще две машины.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

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