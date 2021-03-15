В Петербурге полиция нашла водителя, который посадил за руль маленького ребенка

Полицейские установили, что инцидент произошел у дома №31 по Выборгскому шоссе. Фото: pixabay

Полицейские установили, что инцидент произошел у дома №31 по Выборгскому шоссе. Фото: pixabay

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя-нарушителя, который передал управление автомобилем маленькому ребенку.

Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором водитель иномарки «Киа» посадил маленького ребенка к себе на колени и дал ему порулить. Как сообщили в городском главке МВД, тем самым автомобилист нарушил требования к перевозке детей, установленными правилами дорожного движения РФ. Согласно закону, ребенок младше семи лет должен перевозиться в детском кресле.

Полицейские установили, что инцидент произошел у дома №31 по Выборгскому шоссе. Водителем оказался 33-летний петербуржец. На него открыли административное производство. Водителя оштрафовали на 3000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в феврале 350 человек пострадали в ДТП, 12 — погибли.