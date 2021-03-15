В Петербурге в феврале 350 человек пострадали в ДТП, 12 — погибли

В Петербурге в феврале в ДТП погибли 12 человек, травмы получили более 350-ти.

Как сообщает пресс-служба городского мониторингового центра, всего в феврале в городе зафиксировано 314 ДТП, и 88% из них – из-за нарушений водителями правил дорожного движения (ПДД). При этом и аварийность, и количество пострадавших заметно уменьшились по сравнению в февралем 2020-го, когда в ДТП пострадали почти 600 человек.

Камеры в феврале зафиксировали около 90 тыс. нарушений ПДД, большинство нарушений – превышение скорости.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 10 детей пострадали за выходные в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти.