Десять детей пострадали в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные

Оба автомобиля, как и остановка, получили серьезные повреждения. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Оба автомобиля, как и остановка, получили серьезные повреждения. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

За минувшие выходные, с 12 по 14 марта, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 1 187 ДТП.

В городе за это время в произошло 961 ДТП. В 25 авариях пострадали 29 человек, из них пятеро детей. Погибли двое взрослых.

Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по городу и области, в 47-м регионе за минувшие выходные произошло 226 аварий. Из них в 18 авариях пострадали 29 человек, пять из них – дети. В авариях скончался один взрослый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино таксист влетел в автобусную остановку. В результате аварии пострадал ребенок. Полученные им повреждения, к счастью, оцениваются как легкие.