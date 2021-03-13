В Колпино таксист влетел в автобусную остановку, пострадали три человека

Оба автомобиля, как и остановка, получили серьезные повреждения. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Оба автомобиля, как и остановка, получили серьезные повреждения. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Около 19 часов 13 марта в Колпино на перекрестке улиц Тверской и Ремизова столкнулись «Киа» и «Хендай». Последний из-за удара отбросило в автобусную остановку.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие спровоцировала 32-летняя петербурженка за рулем «Киа». Женщина поворачивала налево и, не убедившись в безопасности маневра, не уступила преимущество 26-летнему таксисту на «Хендай». В результате столкновения машина вылетела в автобусную остановку, на которой, по удачному стечению обстоятельств, не было людей.

Избежать травм, однако, не удалось: водитель «Хендай» госпитализирован в среднетяжелом состоянии, владелица «Киа» также получила травмы средней степени тяжести. Кроме того, пострадал ребенок, находившийся в салоне «Киа». Полученные им повреждения, к счастью, оцениваются как легкие. По факту аварии проводится проверка сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Планерной автомобилист снес забор.