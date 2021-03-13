На Планерную после ДТП приехала скорая помощь

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилист снес забор. Непонятно, в каком состоянии он находится.

В Приморском районе сегодня днем, 13 марта, произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта. Там по непонятной причине легковушка врезалась в забор. На место уже приехали медики – есть ли пострадавшие, пока не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Камчатской из-за припаркованного авто остановился трамвай. Машина мешает общественному транспорту отправиться в дальнейший путь.