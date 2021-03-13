На Камчатской из-за припаркованного авто остановился трамвай

Машина мешает общественному транспорту отправиться в дальнейший путь.

Во Фрунзенском районе сегодня, 13 марта, остановилось движение трамваев из-за неудачно припаркованной машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Камчатской улице – там общественный транспорт не может отправиться в дальнейший путь, так как боится повредить припаркованный автомобиль.

«Давно пора трамваям разрешить таранить таких упырей, и никто даже не подумает так парковаться»,

— считает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на набережной Карповки серьезная пробка из-за припаркованного авто. На участке дороги встали трамваи, в связи с чем образовался затор.