На Камчатской из-за припаркованного авто остановился трамвай

Машина мешает общественному транспорту отправиться в дальнейший путь.
Во Фрунзенском районе сегодня, 13 марта, остановилось движение трамваев из-за неудачно припаркованной машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Камчатской улице – там общественный транспорт не может отправиться в дальнейший путь, так как боится повредить припаркованный автомобиль.
«Давно пора трамваям разрешить таранить таких упырей, и никто даже не подумает так парковаться»,
— считает один из пользователей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на набережной Карповки серьезная пробка из-за припаркованного авто. На участке дороги встали трамваи, в связи с чем образовался затор.