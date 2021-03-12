На набережной Карповки серьезная пробка из-за припаркованного авто

На участке дороги встали трамваи, в связи с чем образовался затор.

На набережной Карповки сегодня днем, 12 марта, образовалась серьезная пробка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петеребург».

По предварительным данным, путь трамваям перегородил «Солярис», который неудачно припарковали. В результате образовался затор, в связи с чем автомобилистам не так-то просто попасть в пункт назначения.

Пользователи спорят: может ли проехать общественный транспорт или нет. Кто-то считает, что никакой проблемы нет, другие уверяют, что иномарка действительно мешает.

«Для этих мест недобрая традиция уже давно»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбитую женщину зажало между двумя автомобилями на Заводской улице.