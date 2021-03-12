Сбитую женщину зажало между двумя автомобилями на Заводской улице

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Женщина оказалась зажата между двумя автомобилями.

Дорожный инцидент случился сегодня, 12 марта, около 7:55 возле дома № 15 на Заводской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в группе, 27-летний водитель из Казахстана не справился с управлением своего Volkswagen Polo, принадлежащего сервису «Яндекс.Такси», наехал на пешехода — 42-летнюю женщину. После этого он наехал на припаркованный BMW, в результате чего пострадавшая оказалась зажата между машинами.

Горожанку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль наехал на пешехода на Суздальском проспекте.