На Суздальском произошла авария с участием пешехода

Горожанин мог получить травмы, но непонятно, насколько серьезные.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 10 марта, у подъезда к виадуку в Бугры произошла авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Суздальском проспекте. Там автомобиль наехал на пешехода или, как выразился автор поста, «проехался по пяточкам нарушающего» горожанина.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествия, и кто на самом деле виноват. Также не уточняется, пострадал ли пешеход и каково его самочувствие.

Судя по кадрам, мужчина действительно нарушал правила дорожного движения и сам виноват в инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском столкнулись три автомобиля. Машины заняли средний ряд и, по словам очевидцев, не сильно мешают другим участникам движения.