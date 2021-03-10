На Лиговском столкнулись три автомобиля

Машины заняли средний ряд и, по словам очевидцев, не сильно мешают другим участникам движения.
На Лиговском проспекте сегодня вечером, 10 марта, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Известно, что участниками инцидента стали три машины. Они по непонятной причине столкнулись в среднем ряду. Свидетели уверяют, что автомобили никому особо не мешают и ждут сотрудников спецслужб.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором машина сбивает велосипедиста на Жуковского. Непонятно, в каком состоянии пострадавший, но, кажется, обошлось без серьезных травм.