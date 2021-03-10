На Лиговском столкнулись три автомобиля

На Лиговском столкнулись три автомобиля
Участниками аварии стали три автомобиля. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машины заняли средний ряд и, по словам очевидцев, не сильно мешают другим участникам движения.

На Лиговском проспекте сегодня вечером, 10 марта, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что участниками инцидента стали три машины. Они по непонятной причине столкнулись в среднем ряду. Свидетели уверяют, что автомобили никому особо не мешают и ждут сотрудников спецслужб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором машина сбивает велосипедиста на Жуковского. Непонятно, в каком состоянии пострадавший, но, кажется, обошлось без серьезных травм.

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