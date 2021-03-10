В сеть выложили видео, на котором машина сбивает велосипедиста на Жуковского

Непонятно, в каком состоянии пострадавший, но, кажется, обошлось без серьезных травм.

В Центральном района еще 6 марта произошла авария с участием курьера на велосипеде. Видеозапись с регистратора опубликовали только сегодня, 10 числа, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Жуковского. Там столкнулись автомобиль и курьер на велосипеде. Судя по всему, парень неожиданно появился перед машиной, и водитель не успел отреагировать. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

«Они работают на убой. Отсюда и рассеянность. Водила молодец. Могло закончиться значительно хуже»,

— считает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в отделе полиции Невского района скончался второй за месяц задержанный.