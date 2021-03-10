В отделе полиции Невского района скончался второй за месяц задержанный

"Скорую" вызывали дважды, но сначала мужчина отказался от госпитализации, а после врачи не успели ему помочь. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

"Скорую" вызывали дважды, но сначала мужчина отказался от госпитализации, а после врачи не успели ему помочь. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В отделе полиции Невского района Северной столицы во вторник, 9 марта, скончался 56-летний мужчина, задержанный за пьяный дебош.

Около двух часов ночи 9 марта в дежурную часть полиции Невского района поступила информация о скандале в одной из квартире дома на Союзном проспекте. Прибывшие к месту вызова стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, который скандалил с хозяином арендуемой им квартиры.

Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции. После составления административного протокола за мелкое хулиганство, дебошира оставили в помещении для задержанных. По предварительной информации, ночью его самочувствие резко ухудшилось: правоохранители вызвали скорую, но мужчина отказался от госпитализации. Утром, около 10:15 задержанному вновь стало плохо. Приехавшие врачи в этот раз, однако, не смогли помочь: в 11:15 нарушитель умер. Полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 марта в Невском районе, но другом отделе полиции произошел аналогичный случай: скончался 29-летний задержанный. Предварительно, причиной смерти стали травмы, полученные при падении. Падение, в свою очередь, было спровоцировано ухудшением самочувствия молодого человека.