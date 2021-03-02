Полиция Петербурга начала проверку по факту смерти задержанного в отделе

Сотрудники главка МВД по Северной столице и Ленобласти начали проверку после смерти 29-летнего мужчины в отделе полиции в Петербурге.

Инцидент произошел в Невском районе города еще в конце февраля, но придали огласку случившемуся только в понедельник, 1 марта. По данным «Фонтанки», скончавшемуся было 29 лет. Родственники петербуржца рассказали, что получили тело в гематомах и ссадинах. Молодого человека похоронили 28 февраля.

Как позднее пояснили в полиции, 23 февраля задержанный находился в спецприемнике, ожидая суда — его должны были привлечь к административной ответственности за управлением автомобилем без прав. По предварительной информации, мужчине стало плохо ночью, из-за чего он упал и потерял сознание. Прибывшим к месту происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть. Экспертиза показала, что причиной стал сердечный приступ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино молодой человек погиб, упав с высоты. Его тело нашли под балконами 22-этажного здания на Петровском бульваре.