На Петровском бульваре в Мурино разбился, упав с высоты, молодой человек

Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области нашли тело молодого человека. По предварительным данным, он упал с высоты.

Трагический инцидент произошел во вторник, 2 марта, — тело обнаружили местные жители в промежутке с 12 до 13 часов. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на жительницу дома №11/1 по Петровскому бульвару, возле которого и нашли погибшего.

По предположениям собеседницы издания, молодой человек мог выпасть с общего балкона, поскольку он был одет в верхнюю одежду. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Личность погибшего, как и обстоятельства смерти, пока не установлены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в городе Тихвин Ленинградской области. В результате столкновения иномарок погиб 59-летний водитель «Рено».