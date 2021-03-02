По факту смертельного ДТП в Тихвине проводится проверка

В понедельник, 1 марта, на нерегулируемом перекрестке улицы Литовской и улицы Центролитовской в Тихвине произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель 1962 года рождения, находясь за рулем автомобиля Renault Logan, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении Lada Vesta. За рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1995 года рождения.

В результате ДТП водитель Renault Logan скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре человека пострадали в ДТП с полицейской машиной на Морской набережной. К месту аварии прибыли все службы.