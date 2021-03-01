Четыре человека пострадали в ДТП с полицейской машиной на Морской набережной

На пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда в Петербурге произошло серьезное ДТП. На месте работают медики, спасатели и полиция.

Авария случилась в понедельник, 1 марта. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Все службы на месте», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru, дорогу не смогли поделить легковой автомобиль марки Kia и микроавтобус районного УМВД.

В результате столкновения травмы получили четыре человека. В настоящий момент их осматривают сотрудники скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Полюстровском проспекте произошла авария, в результате которой упал столб.