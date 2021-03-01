На Полюстровском автомобиль снес столб: он преградил дорогу другим участникам движения

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теперь водителям стоит объезжать место инцидента, пока столб не уберут.

На Полюстровском проспекте сегодня, 1 марта, произошла авария, в результате которой упал столб. Он теперь лежит на дороге, преграждая путь всем участникам движения. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, «Шкода» по непонятной причине врезалась в столб, после чего преграда упала. Машина выглядит крайне помято, остается надеяться, что никто не пострадал.

«Сегодня самая подленькая ситуация, воздух выше 0, покрытие ниже 0, асфальт просто чёрный и кажется мокрым, но не льдом…. Даже пешеходы сегодня падают на асфальте»,

— пояснил ситуацию один из пользователей.

На снимках видно, что приехала карета реанимации.

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