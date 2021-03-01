На Витебском проспекте произошло массовое ДТП

На Витебском проспекте произошло массовое ДТП
Массовая авария на Витебском проспекте. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Первый день весны в Петербурга начался с аварий. В понедельник, 1 марта, на Витебский проспекте произошло ДТП с участием девяти легковых автомобилей.

Некоторые пользователи Сети предположили, что виной всему гололед. Другие считают, что водители не соблюдали дистанцию.

«Скоростной режим и дистанцию по ходу из всех эти 9 водителей не учили! Не оценили покрытие проезжей части, не соблюдали скоростной режим и видать дышали в бампера, от сюда и не соблюдение дистанции», — пишут комментаторы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев. Участники аварии заняли большую часть дороги.

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