ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев

ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении улиц Маршала Говорова и Трефолева произошло ДТП с участием фуры и трамвая. По словам очевидцев, виновником столкновения стал большегруз.

Авария случилась в воскресенье, 28 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фура не пропустила трамвай, поворачивающий налево», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины заняли большую часть дороги, проезд оказался затруднен. Движение трамваев приостановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина прилегла на бок после ДТП у Сампсониевского моста.

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