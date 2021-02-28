Машина прилегла на бок после ДТП у Сампсониевского моста

Машина прилегла на бок после ДТП у Сампсониевского моста
Машина перевернулась. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петроградском районе Петербурга сегодня утром произошло серьезное ДТП. В результате столкновения одна из машин перевернулась.

Авария случилась в воскресенье, 28 февраля, у Сампсониевского моста на Петроградской набережной. Видеозаписи с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель не остановился перед перекрестком, в результате чего ему в бок влетело другое авто. Машина нарушителя опрокинулась.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали в пьяном ДТП с маршруткой на Ветеранов.

дтп новости СПб происшествия


 

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