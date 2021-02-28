Два человека пострадали в пьяном ДТП с маршруткой на Ветеранов

Два человека пострадали в пьяном ДТП с маршруткой на Ветеранов
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и легкового авто Skoda. В аварии пострадали два человека.

Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель и пассажирка легковушки были пьяны. Маршрутка ехала пустая, обошлось без жертв. Спасатели начали деблокировать из иномарки застрявших людей.

Как сообщил 78.ru, в результате столкновения пострадали два человека из Skoda. Один получил тяжелые травмы, другой — травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате столкновения на проспекте Ветеранов передняя часть маршрутки превратилась в груду металла.

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