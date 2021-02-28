«Пьянючий» водитель иномарки раскурочил маршрутку на Ветеранов, на месте спасатели и медики

&#171;Пьянючий&#187; водитель иномарки раскурочил маршрутку на Ветеранов, на месте спасатели и медики
Маршрутка серьезно пострадала. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и маршрутки. К месту ДТП прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Авария случилась сегодня утром, 28 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить маршрутка и автомобиль марки Skoda. Транспортные средства серьезно пострадали. По словам очевидцев, водитель иномарки был в нетрезвом виде. Маршрутка ехала без пассажиров.

«Водитель и пассажирка пьянючие, но живые», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль влетел в автобус в Калининском районе.

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