Легковушка влетела в автобус в Калининском районе

Легковушка влетела в автобус в Калининском районе
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении Тимуровской улицы и Светлановского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

Авария случилась субботним вечером, 27 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Поло ударил автобус», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть легковушки серьезно пострадала, сработали подушки безопасности. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Причины столкновения неизвестны. Информации о пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина, перебегавшая дорогу, лишилась ног в ДТП в Невском районе. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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