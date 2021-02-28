Женщина, перебегавшая дорогу, лишилась ног в ДТП в Невском районе

Женщина, перебегавшая дорогу, лишилась ног в ДТП в Невском районе
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. От удара женщине оторвало ноги.

Дорожный инцидент случился субботним вечером, 27 февраля, около дома 10 на Российском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина перебегала проезжую часть по «зебре» на красный свет. На место происшествия оперативно прибыли кареты скорой помощи и машины ГАИ.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парашютной «Форд Фокус» не смог справиться с поворотом и перевернулся.

дтп новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка влетела в автобус в Калининском районе
Количество ковид-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на почти 40%
Тарзан объяснил, почему «грешит» в свободное время
Женщина, перебегавшая дорогу, лишилась ног в ДТП в Невском районе
В Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию
В Индии мужчина скончался от ножевого ранения, которое нанес бойцовый петух
«Зенит» впервые за 6 лет отказался от покупок в зимнее трансферное окно
Стало известно с кем сыграет петербургский СКА в плей-офф КХЛ