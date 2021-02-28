Женщина, перебегавшая дорогу, лишилась ног в ДТП в Невском районе

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. От удара женщине оторвало ноги.
Дорожный инцидент случился субботним вечером, 27 февраля, около дома 10 на Российском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, женщина перебегала проезжую часть по «зебре» на красный свет. На место происшествия оперативно прибыли кареты скорой помощи и машины ГАИ.
Другие подробности выясняются.
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