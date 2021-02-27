На Парашютной «Форд Фокус» не смог справиться с поворотом и перевернулся

В Петербурге водитель иномарки перевернулся на трассе. Ему не удалось войти в поворот на Парашютной.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Инцидент случился возле завода «Ниссана» на пересечении Парашютной улицы и Комендантского проспекта. Очевидцы выложили в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» фотографии пострадавшего.

По снимкам мы можем понять, что автомобиль полностью перевернулся и находится сейчас в дееспособном состоянии. Однако состояние водителя на данный момент неизвестно. Кроме этого, остается загадкой и причина инцидента. Отметим, что управляющий машиной мог не въехать в поворот из-за высокой скорости.

На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

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