В поселке Александровская пожарные несколько часов тушат крышу дома

В Пушкинском районе Петербурга ночью загорелась частная постройка. Спасатели работают в усиленном режиме.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщают местные жители в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», огонь охватил крышу частного дома. Само возгорание произошло в 22:30 по неизвестным на данный момент причинам.

На месте возгорания работают три единицы техники спасателей, которые уже несколько часов борются с огненной стихией.

Отметим, что в пожаре обошлось без пострадавших. Информация о причинах возгорания уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге закрыли синюю ветку метро из-за падения человека на рельсы. Пострадавшему оказывается необходимая помощь. Точная причина падения остается неизвестной.