В Петербурге закрыли синюю ветку метро из-за падения человека на рельсы

Синяя ветка петербургской подземки от Сенной в сторону Купчино оказалась закрытой. Под поезд на станции «Фрунзенская» упал молодой человек.

Об этом стало известно вечером в субботу, 27 февраля. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», работники метро заявили о закрытии ветки по «техническим причинам». Однако некоторые граждане говорят о том, что на станции Фрунзенская пассажир упал под поезд.

Отметим, что на фотографиях местных жителей мы можем увидеть скопление карет скорой помощи, а также автомобилей спецслужб.

Кроме этого, в пресс-службе метрополитена подтвердили падение человека под рельсы. По словам специалистов, обошлось без травм. Мужчину удалось спасти и восстановить движение. Составы прервали свой ход всего на 2 минуты.

Пострадавшему оказывается необходимая помощь. Точная причина падения остается неизвестной.

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