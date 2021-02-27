Женщину-пешехода насмерть сбили на Российском проспекте

Женщина скончалась на месте. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Женщина скончалась на месте. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Петербурженка переходила дорогу на пешеходе и была сбита автомобилем. Наезд оказался смертельным.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария случилась возле дома №10 на Российском проспекте. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу на положенном месте, но попала под колеса автомобиля.

К сожалению, пострадавшей не удалось выжить, – она скончалась на месте происшествия. Из-за столкновения женщина потеряла конечности ног.

На данный момент на месте ДТП работают несколько карет скорой помощи, а также спецслужбы. Специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

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