В Кировском районе малыш опрокинул на себя чашку с кипятком и угодил в больницу

Ребенка ненадолго оставили в одиночестве. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В Кировском районе госпитализировали полуторагодовалого ребенка с серьезными ожогами. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что инцидент произошел в квартире на улице Бурцева. Там мальчика ненадолго оставили одного. В этот момент он опрокинул на себя чашку с кипятком и получил ожоги. Его госпитализировали в Детскую городскую больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, кто виноват в происшествии. Уточняется, что семья ребенка не состоит на учетах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевской после пожара госпитализировали женщину.