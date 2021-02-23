На Киевской после пожара госпитализировали женщину

Пострадавшая надышалась угарным газом.

В Санкт-Петербурге 23 февраля во время пожара пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Все случилось на Киевской улице, там загорелась трёхкомнатная квартира в одном из жилых домов. На место прибыли 12 спасателей, которые оперативно потушили пожар. Известно, что огонь успел охватить пять квадратных метров. В результате пострадала женщина, которая проживала по соседству. Она надышалась угарным газом и нуждалась в госпитализации. Петербурженку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Прочие подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Боровом мосту после ДТП машина врезалась в столб. Автомобили получили повреждения, водители, кажется, не пострадали.