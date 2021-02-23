На Боровом мосту после ДТП машина врезалась в столб

На Боровом мосту после ДТП машина врезалась в столб
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобили получили повреждения, водители, кажется, не пострадали.

На Боровом мосту 23 февраля произошла авария с участием двух машин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На мосту столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. После этого одна из машин оказалась на поребрике, а затем врезался в столб. Заметно, что автомобили получили повреждения, есть ли пострадавшие – непонятно.

Обстоятельства инцидента до конца не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозерском шоссе произошла массовая авария. В результате немного затрудненно движение. Что стало причиной инцидента – непонятно.

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