На Боровом мосту после ДТП машина врезалась в столб

Автомобили получили повреждения, водители, кажется, не пострадали.
На Боровом мосту 23 февраля произошла авария с участием двух машин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На мосту столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. После этого одна из машин оказалась на поребрике, а затем врезался в столб. Заметно, что автомобили получили повреждения, есть ли пострадавшие – непонятно.
Обстоятельства инцидента до конца не выяснены.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозерском шоссе произошла массовая авария. В результате немного затрудненно движение. Что стало причиной инцидента – непонятно.