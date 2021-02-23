На Новоприозерском шоссе произошла массовая авария

На место уже прибыли спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже прибыли спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за инцидента немного затрудненно движение.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 23 февраля, произошла массовая авария недалеко от «Мега Парнас». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Новоприозерском шоссе – там перед съездом на «Мегу» столкнулись несколько автомобилей. В результате немного затрудненно движение. Что стало причиной инцидента – непонятно. Вполне возможно, что водители не справились с управлением машины из-за гололеда.

На место уже прибыли спецслужбы, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском из-за сильного ветра упал светофор.