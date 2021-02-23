На Ленинском из-за сильного ветра упал светофор

Местные жители отмечают, что привыкли к подобным инцидентам.
На Ленинском проспекте сегодня, 23 февраля, упал светофор. Очевидцы уверяют, что конструкция не устояла перед сильными порывами ветра. Об этом они пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Ополчения. Там из-за сильного ветра упал светофор. Непонятно, есть ли пострадавшие, но, кажется, все остались живы.
«Там по Ленинскому сквозной ветер с залива сильный (я живу в этом районе, мы уже привыкли)»,
— пишет одна из пользовательниц.
Другие комментаторы предположили, что на самом деле на светофор наехал один из автомобилистов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль снес светофор на Благодатной улице.